(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 04 aprile 2024 Buonasera,

di seguito una nota.

Un cordiale saluto

Anna Maria Buffo

Addetto Stampa del Ministro

per gli Affari Europei, il Sud,

le Politiche di Coesione e il Pnnr

Largo Chigi, 19

00187 Roma

Fitto alle Regioni: «Nessun taglio alla sanità, fondi assicurati. Al lavoro per monitoraggio, priorità è realizzare tutti gli interventi»

Roma, 4 aprile 2024 – In occasione della seduta odierna della Conferenza Unificata, il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, ha chiarito che il Governo non ha applicato alcun taglio alle risorse destinate alla sanità ma, al contrario, ha salvaguardato tutti gli interventi programmati, ed è ora impegnato, insieme alle Regioni, nell’attività di monitoraggio degli interventi per assicurarne la tempestiva realizzazione.

Il Governo ha mantenuto un dialogo sempre aperto e costante con le Regioni per assicurare un’accelerazione nella realizzazione degli interventi inclusi nel PNRR e nel Piano nazionale complementare (PNC), e a tal fine sta avviando un’istruttoria congiunta con ciascuna Regione per verificare lo stato di attuazione degli interventi di edilizia sanitaria.

La misura in questione, “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, con una dotazione finanziaria complessiva di 3,1 miliardi di euro, è stata oggetto di una prima rimodulazione nell’ambito della revisione del PNRR, che ha portato alla riallocazione di 750 milioni di euro di progetti in essere dal PNRR al cosiddetto Fondo articolo 20 (legge n. 67/1988). Tale riallocazione ha consentito di salvaguardare i progetti rimodulati che, risultando incompatibili con la cornice regolamentare del PNRR, sarebbero stati destinati al definanziamento.

Inoltre, i ritardi nello stato di avanzamento di alcuni interventi finanziati a valere sul PNC hanno messo in discussione la possibilità di realizzare gli obiettivi programmati entro il 2026.

A tale fine, con il DL 19/2024, il Governo ha riallocato 1,21 miliardi di euro dal PNC al Fondo articolo 20, perché in relazione al Fondo articolo 20 risultano ad oggi 2,2 miliardi di euro liberi da qualsiasi programmazione, per i quali non risulta alcuna proposta o richiesta di impiego da parte delle Regioni nel loro complesso: nell’ottica di un uso efficiente delle risorse pubbliche risulta irragionevole stanziare ulteriori risorse quando sono già disponibili fondi destinati alle medesime finalità e non utilizzati.

Il Governo crede fermamente nel progetto “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, è un valore per la comunità nazionale e per tutte le comunità locali, ed ha quindi deciso di assicurare la realizzazione di tutti gli interventi previsti, salvaguardando interamente i 3,1 miliardi di euro originariamente stanziati.

Il Governo procederà ad acquisire dalle Regioni una serie di elementi informativi di dettaglio sullo stato di programmazione e attuazione degli interventi di edilizia sanitaria al fine di procedere, già nei prossimi giorni, alla fase operativa della rimodulazione, con l’obiettivo di realizzare tempestivamente tutti gli interventi previsti. Questa è la priorità.

Secondo il Ministro Fitto, «sarà fondamentale l’avvio dei tavoli di confronto con ciascuna Regione sullo stato di attuazione degli interventi di edilizia sanitaria, che consentirà di far emergere la situazione di ciascun territorio in termini di programmazione delle risorse e sarà, inoltre, l’occasione per verificare congiuntamente percorsi di semplificazione delle procedure di programmazione e spesa delle risorse di cui al Fondo articolo 20.»