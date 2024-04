Comunicato stampa – Carceri: Nordio, emergenza suicidi – Stanziati 5 mln euro aggiuntivi per il 2024

(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

Giustizia

COMUNICATO STAMPA

CARCERI: NORDIO, EMERGENZA SUICIDI

STANZIATI 5 MILIONI DI EURO AGGIUNTIVI PER IL 2024

Roma, 4 aprile 2024 – “Al fine di prevenire e contrastare il drammatico

fenomeno dei suicidi nell’ambito della popolazione detenuta, ho firmato un

decreto che prevede per il corrente anno l’assegnazione di 5 milioni di euro

all’Amministrazione penitenziaria per il potenziamento dei servizi trattamentali

e psicologici negli istituti, attraverso il coinvolgimento di esperti specializzati e

di professionisti esterni all’amministrazione” così il Ministro della Giustizia,

Carlo Nordio.

“Più che raddoppiato lo stanziamento annuale di bilancio destinato alle finalità

di prevenzione del fenomeno suicidario e di riduzione del disagio dei ristretti, a

conferma dell’impegno da parte del governo nella pronta adozione di misure

necessarie per migliorare le condizioni detentive negli istituti penitenziari,

anche in vista di un intervento più strutturato e duraturo nel tempo da proporre

come priorità nella prossima legge di bilancio”.

