Codacons su Sanremo televoto – ricorso a Commissione per l’accesso

(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

4 aprile 2024

SANREMO: SU CAOS TELEVOTO PRESENTATO RICORSO ALLA COMMISSIONE PER L’ACCESSO

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

DOPO RIFIUTO DELLA RAI A MOSTRARE AL CODACONS DATI SU VOTI RACCOLTI DAL

PUBBLICO, DOVRA’ PRONUNCIARSI IL GOVERNO

Sul caos del televoto all’ultimo Festival di Sanremo il Codacons ha

presentato oggi formale ricorso alla Commissione per l’accesso della

Presidenza del Consiglio, dopo il rifiuto della Rai che ha negato

all’associazione i dati sui voti espressi dal pubblico.

Una azione doverosa da parte del Codacons stante le tantissime segnalazioni

e proteste di telespettatori che, confidando di poter concorrere all’esito

finale della kermesse canora, hanno lamentato il non funzionamento del

televoto durante la puntata finale del Festival, e considerati i servizi di

“Striscia la notizia” che hanno sollevato dubbi sul sistema di votazione.

Segnalazioni pervenute anche dagli stessi cantanti in gara i quali, nelle

ore cruciali della finale di Sanremo, hanno denunciato come il sistema del

televoto aveva subito un intoppo, lanciando appelli social ai fan a

continuare a votare, nonostante i problemi.

“Il meccanismo in base al quale l’utente telespettatore ha scoperto solo il

giorno dopo che il suo voto è stato consegnato ed il dato insuperabile che è

impossibile escludere a priori ed in maniera certa che il proliferare di

voti (nella misura massima di 5) non sia un atto voluto da parte del

votante, di fatto opera come reintroduzione di un sistema vietato di voti

massivi, venutosi a creare a causa del problema tecnico – scrive il Codacons

nel ricorso – A prescindere da quanto prospettato, è comunque doveroso

chiedersi se l’esito finale è stato condizionato dal non corretto,

trasparente ed efficiente funzionamento del televoto. Vi è un numero

considerevole di utenti telespettatori che, mediante il ricorso al televoto,

ha sperato di concorrere all’esito finale, soggetti che hanno diritto di

sapere come sono stati realmente finalizzati i soldi spesi per il televoto”.

Col ricorso alla Commissione per l’accesso il Codacons chiede dunque alla

Presidenza del Consiglio di ordinare alla Rai di fornire all’associazione:

– tutti i dati sui voti di Sanremo 2024: quelli espressi dai singoli

componenti delle giurie della sala stampa e delle radio;

– i voti validi raccolti attraverso il televoto;

– quelli invalidati e la relativa motivazione;

– i dati circa eventuali voti espressi dal pubblico da casa e non raccolti

dal sistema a causa di disservizi tecnici.