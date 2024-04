(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 03 aprile 2024 UNIVERSITA’, UNTERBERGER (SVP): APPREZZO SCELTA DI TRENTO SU FEMMINILE SOVRAESTESO

“Sostengo la scelta dell’Università di Trento di introdurre il femminile sovraesteso, ossia l’utilizzo del femminile per tutte le cariche e i riferimenti di genere nei documenti dell’Università. In Italia di solito il femminile viene usato per i ruoli e le professioni più umili, mai per i ruoli di potere e le posizioni apicali. Ha ragione il Rettore nel rivendicare il valore simbolico di una proposta che ha ottenuto il consenso unanime del Consiglio d’Amministrazione dell’Università: un’inversione linguistica per far comprendere a tutti il senso di subalternità ed esclusione che la lingua può generare. Peccato che la destra non lo capisca e parli di inutile provocazione. Si tratta invece di una decisione coraggiosa e intelligente, che spero possa essere seguita anche altrove.”

Così in una nota la Presidente del Gruppo per le Autonomie, Julia Unterberger.