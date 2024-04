(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 03 aprile 2024 Trasporti. Ferrante (MIT), Aggiudicati i lavori del primo lotto SS275 Maglie – Santa Maria di Leuca

“L’attività che sto portando avanti in virtù della mia delega al coordinamento tecnico – funzionale delle opere commissariate procede in maniera spedita. Oggi si sono concluse le procedure di gara relative ai tre stralci di cui è composto il primo lotto del Corridoio plurimodale adriatico nel tratto Maglie – Santa Maria di Leuca con l’aggiudicazione dei lavori: è il primo passo per dare il via all’ammodernamento e all’adeguamento di un collegamento strategico per la Puglia, che sblocca uno stallo perdurante da anni e consente di rafforzare la rete viaria in un territorio dove i collegamenti sono cruciali”. Lo annuncia il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, che aggiunge: “L’intervento, che ha un costo complessivo pari a circa 350 milioni di euro, permetterà il miglioramento delle condizioni di sicurezza, fornendo anche ai cittadini un tragitto più efficiente in termini di diminuzione dei tempi di percorrenza. Ringrazio ANAS per la proficua collaborazione, così come il deputato Andrea Caroppo per l’interesse costante dimostrato sul tema. Come Mit – conclude Ferrante – continuerò a lavorare per accelerare la realizzazione delle opere commissariate, modernizzare il sistema dei trasporti e creare nuove occasioni di sviluppo”.

