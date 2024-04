(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 03 aprile 2024 TEATRI: RUSSO (FI), OK CAMERA A TEATRO SOCIALE DI COMO MONUMENTO NAZIONALE

“La Camera dei deputati ha approvato la “Dichiarazione di monumento nazionale di Teatri italiani” grazie alla quale il Teatro Sociale di Como viene riconosciuto come “monumento nazionale”. E’ un prestigioso riconoscimento per la casa della cultura dei comaschi, che ha 211 anni di storia, e che ha visto esibirsi sul palco tra gli altri Niccolò Paganini, Franz Liszt, il Nobel Dario Fo e Michel Petrucciani, una occasione per valorizzarne il ruolo in una città e in un territorio sempre più ricercati dai turisti di tutto il mondo. Ringrazio i colleghi della maggioranza e dell’opposizione per avere sostenuto la mia proposta. Con un emendamento della Commissione Cultura, l’Aula ha inserito nell’elenco anche il – più piccolo – Teatro Sociale di Canzo, che nacque quasi 200 anni fa come circolo per intrattenere le famiglie villeggianti tra i monti del Lario. La lista approvata alla Camera dei deputati va ora al Senato per l’ultimo via libera”.

Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali alla Camera, in una nota.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma