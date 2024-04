(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

SICUREZZA STRADALE, RAMPELLI (VPC-FDI): EDUCAZIONE STRADALE, ANCORA TROPPE

VITTIME INNOCENTI

“Secondo Convegno nel giro di due mesi sulla Sicurezza Stradale, dedicato

ai ragazzi dell’ultimo anno delle Scuole Superiori e partecipato da 5 licei

romani. L’intento è quello di sottolineare l’importanza della “Sicurezza

Stradale” a fronte di una strage che si consuma ogni anno nelle strade

d’Italia, con 1350 morti solo nel 2022 e una coda di dolore inestinguibile

per i familiari delle vittime. Non si è parlato solo di un insieme di norme

da rispettare ma dello sviluppo di una condotta che ponga al centro il

rispetto per la vita e per la persona umana”. È quanto ha dichiarato il

vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli

d’Italia intervenendo al convegno ‘Strategie e strumenti per la sicurezza

stradale nella mobilità’, presso la Saletta dei gruppi parlamentari della

Camera dei deputati, insieme ai ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e

della Salute Orazio Schillaci.

“Toccanti e pedagogicamente incisive -ha detto Rampelli- sono state le

testimonianze di cinque genitori intervenuti, Luca Valdiserri, papà di

Francesco, di Graziella Viviano madre di Elena Aubry, di Stefano e Paola

Lamma genitori di Leonardo, di Edward Von Freymann padre di Gaia e di Enza

Tripaldi madre di Margherita Diazenna. Testimone per una guida corretta e

responsabile, e dell’ex pilota della Formula1 e campione Giancarlo

Fisichella.

“I morti degli incidenti stradali – ha sottolineato Rampelli – sono 100

volte maggiori di quelli che avvengono in tutte le altre modalità di

trasporto, nave, treno e aereo, sono circa 10 volte più numerosi dei morti

per atti delittuosi o degli infortuni sul lavoro. Ulteriore aggravante è il

fatto che questo fenomeno interessa soprattutto le fasce più giovani della

popolazione (prima causa di morte dei giovani tra i 5 e 29 anni) e quindi

il dramma è ancora più intenso, è la principale causa di morte traumatica

in assoluto, non solo in Italia ma in tutte le nazioni sviluppate”.

“La drammaticità del problema vede l’impegno comune di vari ministeri:

Interno, Salute, Istruzione, Trasporti, Difesa e Made in Italy, ciascuno

con la sua competenza mentre la Camera ha appena approvato le modifiche al

codice della strada, ora al vaglio del Senato, con l’introduzione di

sanzioni più severe per guida in stato di alterazione a causa di alcol o

droghe, idem per l’uso di cellulari”.

“Ma l’educazione stradale- ha concluso Rampelli- non è una semplice guida

al modo sicuro di condurre un veicolo, ma la quintessenza del senso civico

che mette al centro il valore sacro della vita. Quella nostra e degli

altri”.

