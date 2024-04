(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 03 aprile 2024 Scuola, Tosi (FI): “Tetto del 20%? In teoria ok, ma può determinare sradicamento ragazzi e costi aggiuntivi di trasporto”

“Sono stato sindaco di Verona e la questione si pose anche all’epoca, la risposta che diedi allora è la stessa di adesso. Non è’ opportuno sradicare un ragazzo dal suo quartiere e mandarlo a scuola da un’altra parte, perché quello è il suo quartiere. Se ci sono situazioni dove c’è una percentuale di stranieri in un quartiere che è superiore al 20 per cento, non sarà possibile non tenerne conto. Il tetto in linea teorica lo si applichi dove è possibile farlo, altrimenti occorre valutare caso per caso a seconda delle singole realtà. L’unica cosa che si può fare è che ci sia omogeneità tra le classi di una stessa scuola, come avviene già in molti casi”.

Lo ha detto Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, ospite a Tagadà su La7.

