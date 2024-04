(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 03 aprile 2024 Governo: Cattaneo “Italia governo stabile e duraturo, avanti con le riforme”

“Il caso Santanchè è già stato discusso e approfondito dal Parlamento, non ci sono elementi nuovi, neanche un rinvio un giudizio, sempre di una indagine parliamo. Però, quanti politici si sono dimessi e poi sono stati prosciolti?”. Così il deputato e responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, interviene nella trasmissione Di Martedì in onda su La7. “Il centrosinistra è ossessionato da fascismo e antifascismo, la Meloni e i ministri hanno giurato sulla Costituzione italiana che è antifascista quindi la narrazione che una certa sinistra vuole attivare, anche in Europa, è sbagliata. L’Italia oggi è uno dei governi più affidabili del continente perché è duraturo e unito. La Meloni ha lavorato da subito con la von der Leyen l’auspicio quindi è che in Europa vi sia una maggioranza come la nostra. Ogni volta che cambiano le generazioni di politici nazionali e locali sentiamo qualcuno che dice che sono lontani dal paese ma non è così. La stabilità del governo e la crescita del Pil sono correlate per questo noi sosteniamo anche quelle riforme che garantiscono la durata di un governo”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma