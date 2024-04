Cultura. Barcaiuolo (FdI): fondi stanziati dal Mic dimostrano impegno governo per promuovere arte e musica

(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

“Con 32.463,40€ destinati alla Fondazione Teatro Comunale, anche Modena rientra tra le città che beneficeranno dall’assegnazione dei contributi relativi ai Progetti Speciali dell’ambito Musica per l’anno 2024, messi a disposizione dal Mic. Si tratta di una somma importante, che dimostra il coraggio e l’impegno costanti con cui il Governo continua a promuovere arte e cultura in Italia”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale dell’Emilia Romagna, commentando la scelta del Governo di includere la Fondazione Teatro Comunale di Modena tra i 90 progetti di grande qualità e di promozione culturale finanziati per il 2024.

“La promozione del patrimonio musicale è fondamentale per preservare le nostre radici e i valori più importanti che ci legano dal punto di vista storico e culturale. Oltre a rafforzare il tessuto sociale, la musica è capace di connettere le persone, superando barriere linguistiche e sociali nel nome di un unico linguaggio votato alla bellezza. Voglio esprimere il più sentito ringraziamento nei confronti del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e complimentarmi con la fondazione Teatro Comunale di Modena, che è riuscita a mettere in campo un progetto meritevole. Incentivare iniziative culturali è il miglior modo per pensare al futuro delle generazioni che scriveranno la storia di questo Paese”, conclude il senatore Barcaiuolo.

