Roma, 2 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 Separazione carriere; Ronzulli (FI): E’ nel programma di governo e l’aspettiamo da troppo tempo

“La separazione delle carriere è nel programma di governo e si farà, anche perché l’aspettiamo da troppo tempo. Una riforma non ha una scadenza come lo yogurt e non è necessario affollare i lavori delle aule per chiudere tutto entro l’estate, non ci corre dietro nessuno”. L’ha detto la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo a Zapping, su Radiouno.

Parlando dei test ai magistrati ha poi aggiunto: “Vorrei ricordare che l’elenco di quanti già oggi nello Stato sono sottoposti a una verifica psicoattitudinale è lunghissimo. Eppure i magistrati vogliono chiamarsi fuori, denunciando un attacco all’indipendenza della magistratura che non è chiaro in cosa consista. Parliamo di chi, una volta entrato in magistratura, dovrà decidere della vita e del futuro di migliaia di persone. Ricordo che molte inchieste hanno distrutto vite, carriere, provocato la caduta di governi, messo in dubbio l’onorabilità dei servitori dello Stato che hanno permesso invece di ottenere grandi successi nella lotta alla mafia. Io credo che sia giusto introdurre i test, anche alla luce del fatto che questo tipo di professione, soprattutto in alcuni settori, espone a grandissimi stress psicologici. Quindi credo che siano anche a vantaggio e tutela del magistrato stesso”, ha concluso.