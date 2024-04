(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 Riforme; Ronzulli (FI): premierato garantisce rispetto volontà popolare e mette fine a giochi di palazzo

“Il premierato è importante perché garantisce il rispetto della volontà popolare e gli elettori non dovranno sentirsi più traditi da giochi di palazzo. E’ giusto che la riforma costituzionale sia approvata almeno in prima lettura, prima di discutere di quella elettorale, altrimenti sarebbe come costruire una casa partendo dal tetto anziché dalle fondamenta. Dalla maggioranza c’è una grande apertura al confronto con le opposizioni per una riforma il più possibile condivisa. Noi abbiamo messo sul tavolo un punto di partenza concreto, sul quale dialogare tutti insieme, ma dalla sinistra continuano ad arrivare solo dei no pregiudiziali a tutto. Ci auguriamo che accettino di sedersi al tavolo per discutere sul merito, anziché ostacolare il processo di riforma”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo a Zapping, su Radiouno.