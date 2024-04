RADICALI ITALIANI-CANNABIS: SEGUIRE ESEMPIO GERMANIA

(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 La Germania decriminalizza. I tedeschi potranno detenere cannabis,

coltivarla e aprire cannabis social club: un colpo duro alla criminalità di

un Paese che ha deciso di governare un fenomeno anziché tentare di

distruggerlo.

Nel nostro Pese, invece, non solo non si argina il fallimentare vento

proibizionista, ma si raccolgono i frutti di una cultura panpenalista e

carcerocentrica che riguarda in particolare i minorenni. Secondo Antigone,

siamo di fronte al record di ingressi negli Istituti penali per minorenni,

con un aumento del 37,4% di reati legati alle droghe. Colpa del Decreto

Caivano, emanato sull’onda sensazionalistica dei drammatici accadimenti

dello scorso agosto. L’ennesimo provvedimento propaganda di un Governo che

concentra tutte le risposte in un unico imbuto: il Codice penale.

Sono 15 i nuovi reati istituiti dall’insediamento del Governo:

provvedimenti uno più irrazionale dell’altro! Dal nuovo Codice della strada

di Salvini al Decreto rave, dal reato universale per la GPA al divieto

(addirittura) di un qualcosa che non esiste: la carne coltivata!

E mentre la destra continua imperterrita nella lotta sfrenata a suon di

manganello e manette, c’è chi legalizza la cannabis, investe in ricerca,

promuove politiche strutturali e di lungo periodo. Il fanalino di coda

Italia, invece, solo propaganda.

Lo dichiara in una nota Filippo Blengino-Tesoriere Radicali Italiani

*Comunicazione Radicali Italiani*

*Francesco Rosati*

Firma – radicali.it