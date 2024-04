Hansa Biopharma förväntar sig stark försäljningsutveckling under första kvartalet 2024

(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 07.00 CEST / 2024-04-02 / Hansa Biopharma AB (STO:HNSA)

Företaget förväntar sig en nettoomsättning på 54 MSEK, inklusive

produktförsäljning på 48 MSEK – en ökning med 10 procent jämfört med föregående

kvartal och en ökning med 234 procent jämfört med första kvartalet 2023

Första kvartalet 2024 är första gången Hansa har levererat två kvartal i rad med

stark nettoomsättning och tillväxt

Lund, 2 april 2024. Hansa Biopharma AB (Nasdaq Stockholm: HNSA) förväntar sig

att redovisa en nettoomsättning på cirka 54 MSEK (preliminärt och oreviderat)

för första kvartalet, som avslutas den 31 mars 2024. Nettoomsättningen utgörs av

48 MSEK i produktförsäljning och 6 MSEK i intäktsredovisning, främst relaterat

till avtalet med Sarepta Therapeutics, Inc. Under det första kvartalet 2024

drevs tillväxten i nettoomsättning av produktförsäljning på företagets största

marknader, däribland Frankrike, Storbritannien och Tyskland, samt det faktum att

försäljning inletts i Belgien.

Søren Tulstrup, vd och koncernchef, Hansa Biopharma säger: “Första kvartalet

representerar en stark start på året med en stabil produktförsäljning för andra

kvartalet i rad och den högsta produktförsäljningen av IDEFIRIX® som noterats

under ett kvartal. Tillväxten understöds av ny och upprepad användning av

IDEFIRIX vid ledande transplantationscenter på de stora europeiska marknaderna.

Eftersom IDEFIRIX nu prissatts och ersätts i 75 procent av länderna på den

europeiska njurtransplantationsmarknaden, inklusive nyligen i Spanien och

Italien, förväntar vi oss att produkten börjar användas av nya center. Detta

väntas resultera i ytterligare försäljningstillväxt under 2024, även om vi även

fortsättningsvis kommer att uppleva kvartalsvisa fluktuationer.”

Den 18 april 2024 kommer företaget att publicera resultatet för första kvartalet

2024. Det blir även en verksamhetsuppdatering, där den starka

försäljningsutvecklingen under första kvartalet lyfts fram. Intresserade parter

inbjuds att delta i en telefonkonferens samma dag kl. 14.00 CET/8.00 EST, som

kommer att inkludera en presentation av delårsresultatet, en

verksamhetsuppdatering samt en uppdatering av vår pipeline. Värdar för

evenemanget är Søren Tulstrup, VD och koncernchef, Matthew Shaulis, CCO och US

President, Evan Ballantyne, CFO, samt Hitto Kaufmann, CSO. Presentationen kommer

att hållas på engelska.

De bilder som används under presentationen kommer under telefonkonferensen att

finnas tillgängliga på företagets webbplats under Presentationer och kommer även

att finnas tillgängliga på webben efter telefonkonferensen. Länk till

presentationen (https://investors.hansabiopharma.com/English/events-and

-presentations/presentations/default.aspx)

Använd nedanstående uppringningsuppgifter om du önskar delta i

telefonkonferensen:

Deltagarens åtkomstkod: 765135

Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på

https://hansabiopharma.eventcdn.net/events/interim-report-january-march-2024

För en fullständig finansiell kalender och lista över evenemang under 2024, gå

till https://www.hansabiopharma.com/investors/calendar/

Denna information är sådan som Hansa Biopharma AB är skyldig att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för

offentliggörande genom nedanstående kontaktpersons försorg den 2 april 2024, kl.

7.00 CET.

— SLUT PÅ PRESSMEDDELANDET —

För mer information:

Klaus Sindahl, VP Head of Investor Relations

Stephanie Kenney,VP Global Corporate Affairs

Om Hansa Biopharma

Hansa Biopharma är ett banbrytande biofarmabolag i kommersiell fas som utvecklar

innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med

sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa har utvecklat en ledande

enzymbehandling för klyvning av IgG-antikroppar (immunoglobulin) som ger

högsensitiserade patienter möjlighet till njurtransplantation. Hansa har ett

omfattande och växande forsknings- och utvecklingsprogram baserat på företagets

egenutvecklade enzymteknologiplattform för IgG-klyvning. Målet är att tillgodose

medicinska behov inom transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och

cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på

http://www.hansabiopharma.com.

Hansa Biopharma AB, Scheelevägen 22, Lund, 22362 Sweden

