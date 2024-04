(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 Europee; Ronzulli (FI): Prima di nomi per Commissione contano assetti dopo urne

“Prima ancora dei nomi per le cariche europee, contano le alleanze e gli assetti che usciranno dalle urne. L’auspicio è che la composizione della futura Commissione sia di centrodestra, non solo perché questo favorirebbe il dialogo con il governo italiano, e non è poco, ma anche perché gli equilibri attuali ne hanno condizionato i lavori, a causa dell’ideologia di sinistra, come è accaduto sulla transizione green. Quanto al candidato alla presidenza della Commissione, personalmente avrei preferito un po’ più di coraggio, magari con l’indicazione di una figura con maggiore sensibilità verso i paesi del Mediterraneo. In questo momento, comunque, la candidata è Von der Leyen, poi vedremo ciò che accadrà. Certamente è necessaria una maggioranza diversa, con popolari, conservatori e liberali. E sono convinta che l’apporto di Forza Italia sarà determinante”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo a Zapping su Radiouno.