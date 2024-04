(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 DOMANI IN SENATO CONFERENZA FDI SU TECNICHE DI EVOLUZIONE ASSISTITA IN AGRICOLTURA

Si terrà domani in Senato, alle ore 14, presso la Sala Caduti di Nassiriya (Piazza Madama 11), la conferenza stampa, promossa dal senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, sulle tecniche di evoluzione assistita in agricoltura.

Interverranno, oltre al senatore De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura a Palazzo Madama, l’assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, Federico Radice Fossati, imprenditore agricolo, e Miquela Ugolini, responsabile ufficio legislativo della Commissione Agricoltura in Senato.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si collegherà per un saluto istituzionale.

