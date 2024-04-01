(AGENPARL) - Roma, 1 Aprile 2024

Жозефина догнала нас, и отругала. Узнаем, что мы работаем у неё служанкой в отеле. Увидим перед собой хорошо одетую девушку Амели, мы поменялись с ней местами. Всё это наколдовала старуха. Окажемся внутри карты в одежде девочки. Священник впереди призывает молиться.

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Но насколько могучи мультфильмы о них?

Что произошло между тобой и Жозефиной?

В церкви Жозефина предложит нам исповедоваться, идём в кабинку.

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Ночью к нам в комнату придёт Прима, пойдём за ней по коридору. Через приоткрытую дверь увидим, как Жозефина молится перед портретом Роба. Она увидит нас и быстро закроет дверь. Мы должны наказать тех, кто за всем этим стоит. Если снимем картину, на оборотной стороне найдём карту “Башня”.

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(Напоследок пригрозить ему.) — минус 1 искупление. Если осмотримся, найдём карты “отшельник”, “повешенный” (позднее получим +1 искупление). Пойдём на ужин вместе с хозяевами и постояльцем.

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Узнаем, что в его семье безумие, которое передаётся по мужской или женской линии. Рядом можем осмотреть книгу, которая была у святого отца. Я сделаю всё, чтобы выбраться отсюда! — если выбрали “покаяться”, то +1 искупление. В церкви Жозефина предложит нам исповедоваться, идём в кабинку.

Все пропавшие были связаны с отелем Жозефины.

» становятся хайлайтом мультфильма — но этого все-таки недостаточно.

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Но в целом эта часть лишена шарма «Трех богатырей». Самих богатырей тут почти нет, а история об обмене телами безлика. Злодея в этой части вновь нет. Богатыри влегкую избивают рыб и обращают в бегство Морского царя — который, лучшие ссылки для SEO – Телеграм @emanresu55 честно говоря, дурных чувств не вызывает. Основной конфликт вообще разворачивается между Добрыней и его женой. Правда, и в их ужасную ссору тоже сложно поверить — она возникает из ниоткуда, как и все в этом мультфильме.

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Вернёмся в отель, Лиам и Жозефина уже на месте, они уезжали в город. Чья была идея писать портреты гостей? Ты знаешь о слухах, которые ходят об отеле? Расскажи о людях, которых ты рисовал.

Второстепенные герои оказываются не такими уж обаятельными, а император Василевс примечателен только тем, что его озвучивает Олег Табаков. Даже Соловья так никто из героев на самом деле и не побеждает. Карающая злодея бабка и ее реплика «Не свисти! » становятся хайлайтом мультфильма — но этого все-таки недостаточно. Богатыри отбывают в Китай изловить древнего дракона. А князь и Юлий крадут сокровища Морского царя — и предстают перед его судом.

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