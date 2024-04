Paolo Pelini: La Fitoterapia Veterinaria va conosciuta prima di essere somministrata

(AGENPARL) - Roma, 1 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 01 aprile 2024 La Fitoterapia Veterinaria è la scienza medico veterinaria che mira

attraverso l’uso delle piante come avviene per gli esseri umani a curare o

rispristinare tramite le erbe lo stato omeostatico dell’organismo.

Purtroppo si pensa però erroneamente che gli estratti vegetali essendo di

origine naturale siano esenti da rischi, e di contro qualcuno che non

vedevi di buon occhio la cura col naturale che in realtà non dovrebbe

essere contrapposta alla causa con le molecole di sintesi o come si

dice:”col proiettile magico” ma queste due strade dovrebbero svolgere un

ruolo sinergico, tende ad accusare le molecole naturali di inefficacia o

tossicità.

Per quanto riguarda l’impiego di sostanze naturali per uso animale, va

subito chiarito che queste prima di essere somministrate al cane o al gatto

vanno conosciute, sembra banale questa raccomandazione, eppure purtroppo

pseudo esperti suggeriscono che basti ridurre la quantità di sostanza che

viene somministrata per uso umano per farla diventare magicamente

compatibile per l’animale.

Non è proprio così!

Se prendiamo ad esempio in considerazione gli estratti da piante del genere

citrus queste possono provocare gravi problemi per i gatti mentre risultano

innocue per i cani, la motivazione è la mancanza nei primi dell’ enzima

glucuronyl transferase deputato alla loro trasformazione e

detossificazione.

L’importante di conoscere i possibili effetti tossicologici oltre che

quelli benefici possono rendere sempre più le sostanze naturali un valido

supporto alla cura e al riequilibrio omeostatico dell’organismo e mettere

in luce le potenzialità delle molecole naturali contro ad esempio la

farmaco resistenza, ma questo può avvenire sono con una informazione seria

e un attenti studio scientifico da parte di noi esperti che studiamo tali

molecole.

*Paolo Pelini*

*Professione*

*Erbochimico / Naturopata per Animali*

*Consulenza e Ricerca Controllo Qualità e Valutazione Farmacognostica e

Citotossicologica degli Estratti Vegetali di Piante Officinali, Microalghe

e Gemmoderivati e Ricerche Microbiota Piante Officinali*

*Responsabile Scientifico: Centro di Controllo e Divulgazione Scientifica

sulle Sostanze Naturali – CCDsSN*

*Roma – Italia*

*http://www.paolopelinierbochimico.it

*

*CV: https://dmhomes.academia.edu/PaoloPelini/CurriculumVitae

*