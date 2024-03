(AGENPARL) - Roma, 31 Marzo 2024

(AGENPARL) – dom 31 marzo 2024 PD, POLLASTRINI: STRANA COMUNITA’ MA PER CESSATE IL FUOCO E CONFERENZA DI

PACE

“Buona Pasqua di cuore anche se sento pudore nel dire auguri. La guerra è

guerra e la colomba di pace è ferita. Soffre l’Ucraina aggredita. Da quel 7

ottobre di tenebre, il mondo dovrebbe piangere per la terra più simbolica,

Gerusalemme. Prima il pogrom e poi la carneficina a Gaza e gli innocenti, i

bambini, a pagare. Le donne stuprate a domandarsi se perdere un po’ di

memoria possa essere un modo per sopravvivere.”, così su Facebook Barbara

Pollastrini, della Direzione Pd. “Mi viene in mente un’altra Pasqua, quella

del Covid, quando papa Francesco, solo e in una piazza San Pietro plumbea,

abbracciava credenti e non credenti con la forza della speranza. Allora

hanno aiutato scienza, medici e infermieri straordinari. Oggi quello stesso

papa Francesco, più affaticato e addolorato, ha rivolto una invocazione

sull’aprire una via di pace e ha alzato una preghiera sullo spegnere i

venti di guerra che spirano in Europa. Ha nominato i cento conflitti aperti

e fra gli altri, Siria, Sudan, Sahel, Mozambico, i Balcani occidentali,

Haiti. Questa volta non basteranno scienza, medicina e la fortuna di un

vaccino. Adesso è la politica che deve pensare, agire, mobilitare

coscienze, piazze, diplomazie. Però la politica non è neutra, la storia non

è neutra. L’etica della politica è saperlo, è capire da che parte e come

stare. Per me è un piccolo conforto che con tutti i limiti e gli errori,

quella strana comunità che è il PD, cerchi di stare dalla parte giusta, del

cessate il fuoco, di una conferenza di pace. Dell’ascolto dell’appello

sullo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, della liberazione degli

ostaggi e dell’apertura agli aiuti umanitari. Il sogno di una Onu

riformata, del disarmo nucleare, dei diritti umani più forti dei profitti

vergognosi anche nel mercato delle armi o di un’Europa che recuperi l’anima

perduta nel Mediterraneo. Non lasciamo l’internazionalismo ai nazionalisti.

Sarà anche un’utopia uno sciopero globale per la pace e la dignità di ogni

persona, ma le grandi e i grandi che ci hanno consegnato il senso della

libertà e dell’uguaglianza io li immagino intelligenti, coraggiosi e

sognatori. D’altronde un popolo si rimette in cammino e lotta quando crede

in una promessa, quando unendo i suoi bisogni ai bisogni degli altre e

degli altri ritrova una terra comune dove la pace è un po’ anche la sua di

pace spruzzata da qualche felicità”.

Lorella Beretta

Ufficio Stampa Barbara Pollastrini, Partito Democratico