Emilia Romagna – VIETINA – DC “Escluse dalla deroga del bonus 110% le zone terremotate dell’Emilia-Romagna”.

(AGENPARL) - Roma, 31 Marzo 2024

(AGENPARL) – dom 31 marzo 2024 “Con una mossa inaspettata, il Governo ha escluso dalle deroghe al decreto

legge Superbonus tutte aree colpite da terremoti in Emilia-Romagna. Spero

si tratti di una dimenticanza a cui si porrà rapidamente rimedio”. Mostra

il suo stupore l’on.Simona Vietina, coordinatrice della Democrazia

Cristiana Emilia-Romagna e sindaco di Tredozio, sull’appennino romagnolo,

pesantemente danneggiato da un recente terremoto.

“Nonostante la richiesta di attenzione alle realtà duramente colpite dal

sisma, questa norma va toccare pesantemente le famiglie che ancora oggi

stanno faticosamente completando la ricostruzione dei propri immobili,

avviate con norme ora improvvisamente non più valide”.

Vietina continua portando l’esempio del suo comune “La ricostruzione

relativa al terremoto del 18 settembre che ha colpito Tredozio (FC) ed

altri 5 piccoli comuni non è ancora iniziata perché ancora non ci sono i

decreti successivi all’emergenza. Dunque almeno gli sgravi fiscali

avrebbero accelerato la ripartenza.”.

Il sindaco di Tredozio esorta il governo ad un rapido cambio di rotta “Non

si comprende questa discriminazione geografica. Una regione che da sempre

contribuisce allo sviluppo del Paese, ora chiede semplicemente la vicinanza

concreta da parte del Governo. Non vogliamo che il terremoto del 18

settembre venga rapidamente dimenticato”.