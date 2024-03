Venerdì 5 aprile Serena Dandini ospite al Cinema Apollo di Albinea

(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

Oggetto: comunicato stampa

Venerdì 5 aprile Serena Dandini ospite al Cinema Apollo

della rassegna “Primavera di Donne”

Appuntamento alle ore 18.30. Ingresso libero, ma prenotazione consigliata

ALBINEA (30 marzo 2024) – Venerdì 5 aprile Albinea ospiterà una grande donna

della televisione italiana e dello spettacolo: Serena Dandini.

La conduttrice televisiva, scrittrice e autrice televisiva che sarà al cinema

Apollo, alle ore 18.30, per presentare il suo libro “La vendetta delle Muse”.

L’evento rientra nel cartellone della rassegna “Primavera di Donne” che

proporrà iniziative e incontri fino a giugno.

Per partecipare agli incontri, tutti gratuiti, è consigliata la prenotazione al

LA VENDETTA DELLE MUSE

“Volevo essere Marianne Faithfull”. Questo era il desiderio di Serena Dandini

adolescente, mentre, in una grigia aula scolastica, sognava di vivere le gesta

trasgressive di quella che aveva eletto come sua musa personale.

Perché, da sempre, le muse sono necessarie. Ma se agli albori della civiltà i

poeti invocavano dee per farsi ispirare, con il passare del tempo il ruolo di

musa è stato affidato a delle mortali. Amate, volute, abbandonate, idolatrate,

ritratte in tele magnifiche, cantate in versi indimenticabili, ma sempre come –

meravigliosi – oggetti, di cui si poteva trascurare serenamente la dimensione

umana. Invece erano donne in carne e ossa, con sogni, passioni, pulsioni e vita,

tanta vita.

Serena Dandini decide di ribaltare lo sguardo su di loro e, alla maniera

di Copernico, compie una rivoluzione, rimettendo la musa al centro del

suo universo, finalmente non più oggetto ma soggetto. Dandini spazia

tra epoche e luoghi, dalla Roma barocca alla swinging London, dall’infuocato

Sud America delle rivolte ottocentesche alla splendente Los Angeles degli anni

Marco Barbieri