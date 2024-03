“Stanze di Carta”, domenica 7 aprile tornano gli incontri di lettura al Palazzo Tartaglione di Marcianise con Elsa Morante ed il suo romanzo d’esordio “Menzogna e sortilegio”

(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 30 marzo 2024 Si svolgerà *domenica 7 aprile 2024*, alle ore 17.30, il prossimo incontro

del gruppo di lettura *“Stanze di Carta”, *in una delle sale di *Palazzo

Tartaglione* a* Marcianise* ed avrà come oggetto di approfondimento il

libro “*Menzogna e sortilegio*“, primo romanzo della scrittrice *Elsa*

*Morante* pubblicato nel 1948. Come è prassi il gruppo di lettori, che ha

già discusso sul libro della scrittrice *Sibilla* *Aleramo* “Una donna” lo

scorso 7 gennaio, intavolerà un dibattito sull’opera della *Morante*. L’evento

è parte del ciclo di incontri dal titolo: “*Il femminismo visto attraverso

la lente delle scrittrici italiane del Novecento”*.

Romanzo d’esordio di *Elsa* *Morante*, “Menzogna e sortilegio” è frutto di

una lunga elaborazione. L’autrice comincia a scriverlo quando aveva

trent’anni a Roma nell’appartamento che divide con il marito *Alberto*

*Moravia*. Quando entrambi si rifugiano a Fondi a causa dei bombardamenti,

Morante lascia il manoscritto a un amico e soffre perché non ci si può

dedicare. Nel 1947, una volta finito il libro, Morante lo manda a *Natalia*

*Ginzburg* che lavora all’Einaudi e questa lo trova bellissimo. Uscito nel

1948, “Menzogna e sortilegio” vince il premio Viareggio ex aequo con

*Palazzeschi*; la critica si divide, tra gli entusiasti ci sono *Giacomo*

*Debenedetti* e *Lukacs* che nel 1962 lo definisce “il più grande romanzo

moderno”. La trama si svolge in Sicilia tra fine Ottocento e inizi del

Novecento ed è imperniata su una genealogia femminile: nonna, madre,

nipote. I personaggi principali sono Anna, nobile decaduta, innamorata di

Edoardo, il cugino ricco e capriccioso; Francesco, amico di Edoardo, che

sposa Anna, condannandosi a un destino di infelicità; Elisa, l’io narrante,

figlia di Anna ed Edoardo, e Rosaria, la prostituta.

