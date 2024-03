Sicurezza in Stazione: daspo urbano a un 35enne – nota stampa

(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

Sicurezza in Stazione: daspo urbano a un 35enne

Parma, 30 marzo 2024 – Nel corso della giornata di ieri, gli agenti della Polizia Locale di Parma, impegnati nei consueti servizi di vigilanza in zona stazione, hanno intercettato un uomo che, in stato di ubriachezza, molestava i passanti. Trasferito presso il Comando di Strada del Taglio, dove è stato poi identificato, l’uomo di 35 anni è stato denunciato e ha ricevuto un daspo urbano in base al quale non potrà più frequentare l’area della Stazione. Fra le altre cose, è accusato di resistenza, minacce, rifiuto delle generalità, ubriachezza molesta.

