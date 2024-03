(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

RAIMO, BARBERA (PRC): "SOLIDARIETA' A RAIMO CHE CON LA SUA PROVOCAZIONE

SOLLEVA UN PROBLEMA REALE”

“Piena solidarietà al professore e scrittore Christian Raimo per le sue

provocatorie dichiarazioni rilasciate all’Aria che tira, su La 7, che hanno

creato una bufera per il nulla tra i cosiddetti “benpensanti” che si stanno

scatenando in una ridicola caccia alle streghe. In realtà, con la sua

geniale provocazione, Raimo sottolinea il fatto che il neonazismo non è

un’opinione come tutte le altre, ma un crimine che in una società realmente

democratica andrebbe combattuto con tutti i mezzi. Il paradosso è che oggi,

a distanza di 80 anni dalla tragedia della seconda guerra mondiale e della

barbarie nazifascista, fanno più scalpore le provocatorie parole di

Christian Raimo che non il fatto che in Europa, nei nostri “liberi” e

“democratici” paesi, gruppi neonazisti ritornino a scorazzare liberamente,

tanto da trovare anche una loro legittimazione con l’Ucraina di Zelensky.

Un’infezione, invece, che andrebbe estirpata senza se e senza ma”.

E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale

di Rifondazione Comunista.