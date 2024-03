(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 30 marzo 2024 PASQUA E PASQUETTA A FERRARA. MUSEI APERTI E INIZIATIVE IN CENTRO. LUNEDì

DELL’ANGELO OMAGGIO AL DUCA CON LA CONTRADA SAN GIOVANNI

Ferrara, 30 mar – Sono tante le iniziative per chi rimane in città in

questi giorni di festa. Di seguito un calendario degli eventi e delle

mostre aperte a Ferrara per Pasqua e Pasquetta.

MUSEI E INIZIATIVE IN CITTÀ

A Palazzo dei Diamanti è visitabile la mostra dedicata ad Escher, un

percorso espositivo con installazioni interattive ed esperienziali che

fanno “entrare” nel mondo immaginario e onirico dell’artista. Per la prima

volta le sue opere, da sempre amate dai matematici e riscoperte dal grande

pubblico in tempi relativamente recenti, saranno ospitate nelle sale di

Palazzo dei Diamanti. Con lo stesso biglietto, nell’ala Tisi si potrà

ammirare anche la mostra dossier “Mirabilia Estensi”, dedicata ai preziosi

cofanetti istoriati “in pastiglia” ideati per contenere lettere, rosari e

accessori per la toeletta, prodotti nel periodo compreso tra il governo di

Borso d’Este e quello di Alfonso I d’Este. Da un’idea di Vittorio Sgarbi,

insieme a queste opere d’arte uniche, la rassegna propone una scenografica

ambientazione arricchita dalle fotografie di Wunderkammer di Massimo

Listri. Entrambe le mostre sono visitabili tutti i giorni dalle 9:30 alle

19:30, festivi compresi. A Pasqua, domenica 31 marzo. è prevista l’apertura

serale straordinaria, fino alle 23:30. Info su http://www.palazzodiamanti.it.

Al MEIS è da poco inaugurata la mostra “Ebrei nel Novecento italiano”:

fotografie, opere d’arte, filmati, riviste, cartoline, immagini, medaglie e

oggetti evocativi raccontano la vita quotidiana degli ebrei italiani del XX

secolo. Aperto dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Per le prossime festività pasquali (il 31 marzo S.Pasqua, il 1 aprile

lunedì dell’Angelo e martedì 2 aprile) eccezionalmente saranno aperti il

Museo della Cattedrale, Museo Schifanoia e Civico Lapidario, Casa di

Ludovico Ariosto, e il Castello Estense. Proprio al Castello si può

visitare la mostra fotografica “Nino Migliori. Una ricerca senza fine”

(visitabile

fino al 3 giugno) a cura di Denis Curti, una rassegna di oltre 100 opere

che racconta i 75 anni di attività di uno dei più autorevoli e multiformi

ricercatori italiani nel campo della fotografia, mentre nella Sala dei

Comuni del Castello c’è la mostra fotografica “Sommersi salvati” (prorogata

fino al 15 aprile), con gli scatti di Silvia Camporesi e il video di Mara

Moschini e Marco Cortesi, che raccontano dell’alluvione che lo scorso

maggio colpì l’Emilia Romagna e dell’impegno collettivo nel salvare i libri

custoditi nella biblioteca del Seminario Vescovile di Forlì. Info e

prenotazioni: https://www.comune.fe.it/prenotazionemusei.

Nella Rotonda Foschini e sotto i portici del Teatro Comunale è ammirabile “Il

sorriso di Claudio”, mostra del fotografo Marco Caselli Nirmal dedicata ad

Abbado nel decennale dalla scomparsa del grande direttore d’orchestra. All’Art

Gallery Hotel Annunziata c’è “Il Sabotatore”, mostra fotografica

dell’autrice bolognese Giorgia Bellotti, il cui progetto è ispirato

all’arte surrealista di Magritte, mentre all’Idearte Gallery è allestita la

personale di Marco Sgalla “Città Elettriche”: città-mondi in una dimensione

surreale. La mostra è visitabile dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle

19:00; sabato e festivi su appuntamento.

MARCATINI

In Piazza Trento e Trieste sia domenica che lunedì sono in programma le

rassegne “Artigianato artistico” e “Mercatino delle opere dell’ingegno” per

gli appassionati di oggetti fatti a mano e creazioni. Nelle stesse giornate

festive, Pasqua e Lunedì dell’Angelo, la “Fiera delle cose d’altri tempi”

troverà spazio con gli oggetti da collezione e di artigianato in corso

Porta Reno, sul marciapiede davanti all’ex Palazzo della Ragione

(McDonald’s) e in via Amendola.

UNIVERSO PALIO

Il lunedì dell’Angelo alle ore 11:00 in Piazza Castello si terrà l’Omaggio

al Duca della Contrada San Giovanni. Lo spettacolo prevede il corteo del

Borgo che sfilerà per Corso Martiri della Libertà ed entrerà in Piazza

Castello dai fornaci di Piazza Savonarola. Al cospetto della Corte Ducale,

i propri dignitari offriranno al Duca i primi fiori della nuova primavera,

gli sbandieratori faranno volteggiare le bandiere rossoblu, il gruppo

musici delizierà i presenti con musiche tradizionali e il gruppo armati si

esibirà in duelli alla maniera della scuola di spada estense.

VISITE GUIDATE

Al Museo Schifanoia è in programma una nuova visita guidata interattiva

dedicata alle famiglie, replicata in più date, promossa da InFerrara, che

cura la promo-commercializzazione turistica del Comune. Il primo

appuntamento è programmato per il giorno di Pasqua (31 marzo) alle ore 15:30,

per un vero e proprio tuffo nel Rinascimento, alla scoperta della corte del

Duca Borso d’Este. Dame, cavalieri, buffoni, astrologi, pittori e scultori

saranno i protagonisti dei racconti con cui la guida affascinerà i giovani

visitatori e i loro accompagnatori. Mondi paralleli popolati di strani

personaggi e preziosi oggetti d’arte faranno da sfondo alle storie dei

signori di Ferrara, in un percorso che culminerà nel sorprendente salone

dei Mesi, per terminare poi nel verde ed incantevole Giardino

dell’Amore. L’esperienza

sarà proposta anche nelle giornate di giovedì 25 aprile, sabato 18 maggio e

sabato 1° giugno sempre alle 15:30.

Continuano anche gli appuntamenti family al Castello Estense. Lunedì 1°

aprile, alle ore 15:00, “Storie di cuochi e ricette alla corte Estense”,

una curiosa visita guidata ottima per scoprire insieme cosa mangiavano

duchi e duchesse del casato Este, ricostruendo con la fantasia e semplici

giochi le ricette del famoso scalco (cuoco) di corte, Cristoforo da

Messisbugo, che fu al servizio della bella Lucrezia Borgia.

Tutte le visite, della durata di circa un’ora e 15 minuti, sono acquistabili

sul sito http://www.inferrara.it, sezione booking-esperienze, o presso l’Ufficio

Informazioni Turistiche del Castello Estense. Il costo è di 8 euro per i

bambini dai 5 ai 12 anni, 4 euro per adulti e ragazzi dai 13 e gratis fino

ai 4 anni. Le tariffe non includono il biglietto d’ingresso al Museo

Schifanoia e al Castello Estense, acquistabili in biglietteria il giorno

stesso. Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente

