Parlawiki, il vocabolario della democrazia: da lunedì le votazioni dei progetti finalisti. Classi premiate alla Camera

(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 30 marzo 2024 Parlawiki, il vocabolario della democrazia: da lunedì le votazioni dei progetti finalisti

Le classi vincitrici saranno premiate alla Camera dei deputati

Sono online sul sito giovani.camera.it, e potranno essere votati a partire da lunedì 1 aprile, i progetti finalisti realizzati dagli studenti che hanno aderito al concorso Parlawiki, promosso dalla Camera dei deputati in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e del merito. L’iniziativa è rivolta alle classi quinte della scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado e intende sollecitare una riflessione, anche tra gli studenti più giovani, sulle parole chiave della democrazia, per sottolineare l’importanza della partecipazione attiva di tutti i cittadini alla vita democratica. All’ indirizzo [ https://giovani.camera.it/parlawiki/2023_2024/finalisti | https://giovani.camera.it/parlawiki/2023_2024/finalisti ] sono pubblicati i dieci video complessivi con cui gli studenti finalisti si candidano a vincere l’edizione 2023/2024 del concorso. Per votare online c’è tempo da lunedì 1 fino al 14 aprile, compresi. Gli elaborati vincitori saranno premiati durante una manifestazione organizzata a Palazzo Montecitorio entro la fine dell’anno scolastico. Parlawiki è inoltre podcast. Dal portale le modalità di partecipazione e i dettagli sono illustrati anche in versione audio.