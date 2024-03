(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 30 marzo 2024 Normale: Sasso (Lega), assurdo interrompere bando, Università non faccia politica

Roma 30 mar. – “L’atteggiamento della Normale di Pisa ha dell’assurdo. Utilizzare una cooperazione internazionale tra atenei, luoghi dove sapere e conoscenza sono pilastri universali, come leva per fare propaganda contro Israele è incomprensibile. Un gesto che è uno smacco, soprattutto perché arriva da una istituzione che dovrebbe educare e formare, non prendere posizioni politiche su un Paese vittima dell’ennesimo attacco sanguinario e a cui rinnoviamo la nostra vicinanza”.

Lo dichiara il deputato della Lega e capogruppo in commissione Cultura e Istruzione Rossano Sasso.