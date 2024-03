COMUNICATO STAMPA: 05.04.2024 – GIORNATA D’ INCONTRO INTERNAZIONALE DELLO SPORT PER LO SVILUPPO E LA PACE – SALONE D’ ONORE DEL CONI

(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 30 marzo 2024 Gentilissimo/a

Con preghiera di una cortese divulgazione a mezzo stampa ed in attesa di averLa gradita Ospite si comunica che:

“””Il 23 agosto 2013, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite nella Risoluzione 67/296, ha deciso di proclamare il 06 Aprile come la “ Giornata internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace”, perchè questa data ricorda l’ inaugurazione nel 1896, dei primi Giochi Olimpici dell’ era moderna. La Giornata intende promuovere l’uso dello sport come strumento per garantire a tutti i diritti umani e uno sviluppo sostenibile. Lo sport ha il potere di cambiare il mondo; è un diritto fondamentale e un potente strumento per rafforzare i legami sociali, la solidarietà, il rispetto e promuovere lo sviluppo sostenibile e la pace. Tutti i bambini e i giovani hanno il diritto di partecipare allo sport in un ambiente sicuro e divertente. Il gioco è infatti anche un diritto, come indicato e sancito nell’articolo 31 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dell’ ONU. Lo sport non solo aiuta a soddisfare questo diritto, ma che aiuta anche a raggiungere più ampi risultati di sviluppo sociale ed economico. Lo sport ha infatti l’importante potere di promuovere la sana crescita dei bambini, indipendentemente dalla loro età, sesso, luogo di nascita, o se hanno o meno disabilità. Il CREG – Università degli Studi di Roma Tor Vergata, di concerto con Enti Istituzionali e sportivi, organizza in data 05 Aprile 2024, presso il Salone d’ Onore del CONI, la Giornata d’ Incontro Internazionale” “Lo sport per la promozione di società pacifiche e inclusive “, con inizio alle ore 10.00″””.

In attesa di un cortese riscontro della presente si porgono Cordiali Saluti e si augura una Santa Pasqua,

Coordinatore Nazionale Osservatorio sul Bullismo e il Disagio Giovanile – CREG

Carmelo MANDALARI

Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche (CREG)

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Dipartimento di Economia e Finanza – DEF

Via Columbia, 2 00133 – Roma

Web: http://creg.uniroma2.it