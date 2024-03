(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 VALDITARA, BARBERA (PRC): “IL MINISTRO INCAPPA NELLA LEGGE DEL

CONTRAPPASSO, CHIEDA SCUSA!”

“Il vero problema della scuola in Italia non sono le classi con una

maggioranza di bambini stranieri, che poi tanto stranieri non sono in

quanto sono nati in Italia. Il vero problema è un ministro dell’Istruzione

e del Merito che è riuscito a scrivere un twitter così sgrammaticato

proprio nell’intento di difendere l’assimilazione della lingua italiana da

parte delle comunità straniere. Un pessimo esempio per tutti quegli alunni,

figli di genitori stranieri, che si chiederanno il motivo di tanto

accanimento nei loro confronti quando poi il signor Valditara, massima

espressione della Scuola del Merito, incappa nella legge del contrappasso

facendo un errore così grossolano proprio nell’uso della lingua italiana.

Invece di tante polemiche sterili e capziose, che poco hanno a che fare con

l’idea di Scuola che scaturisce dalla nostra Costituzione, il ministro

farebbe bene a chiedere scusa non solo agli alunni dei genitori stranieri,

ma a tutti gli italiani per la sua pessima figura”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di

Rifondazione Comunista.