(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 SCUOLA: NEVI (FI), “EVITARE CLASSI GHETTO, SÌ A MODELLI OMOGENEI D’ACCOGLIENZA DIFFUSA”

“Sono stupito. Ricordavo fosse la sinistra a dire che bisognava integrare gli stranieri con gli italiani per non creare le classi ghetto. Oggi cosa è successo? Noi vogliamo esattamente questo: che non si creino le classi ghetto. Praticamente i ministri Valditara e Salvini hanno espresso posizioni che dovrebbero essere più vicine alla sinistra e vengono comunque attaccati. Il modello di accoglienza ed integrazione deve essere omogeneo per tutti. Quello che ribadisce Forza Italia è che l’accoglienza di immigrati non puo essere fatta costruendo ghetti, in un senso o nell’altro altrimenti si rischiano modelli pessimi tipo le banlieue francesi. L’accoglienza deve essere diffusa ed equilibrata”. Lo ha detto Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, ospite a Metropolis su Repubblica tv.

