(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 Scuola, Murelli (Lega): figuraccia Pd, maggioranza convinta

Roma, 29 mar. – “Il Pd non perde occasione per fare figuracce. Oggi si attacca a un titolo sbagliato per minare alla compattezza della maggioranza. Dispiace per i Dem ma siamo tutti convinti che la proposta di favorire l’integrazione nelle classi, bilanciando la presenza degli alunni stranieri, sia assolutamente di buonsenso”.

Così in una nota la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Affari sociali.