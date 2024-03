(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 Scomparsa di Cagno Abbrescia, Zullo (FdI): se ne va uomo autorevole, vicinanza a famiglia

“La scomparsa di Simeone di Cagno Abbrescia mi addolora profondamente. Non dimenticherò l’uomo che era e le sue tante battaglie per Bari e la Puglia. Simeone era una persona con una grande passione per la politica. Un sindaco autorevole e rispettato da tutti che ha contribuito a rendere grande la città di Bari. Esprimo piena vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari in questo triste giorno”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo.

