Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 Schiavone, Martusciello: “suo pentimento frutto dei risultati della stagione antimafia”

“Il pentimento di Francesco Schiavone è una bellissima notizia, frutto degli straordinari risultati della stagione antimafia che ha messo in ginocchio il clan dei casalesi”.

Così il coordinatore di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello.

“Con la cattura di Michele Zagaria, all’epoca capo indiscusso del clan e numero due dei latitanti più ricercati dopo Matteo Messina Danaro, preso nel dicembre 2011 dopo 16 anni di latitanza, – prosegue Martusciello- e’ iniziato il declino della mafia casalese.

Sentiamo oggi più che mai il bisogno di ringraziare il magistrato antimafia Catello Maresca ed il dirigente Dr. Vittorio Pisani, oggi capo della polizia, per l’enorme lavoro svolto.

La lotta alla criminalità organizzata è ancora una priorità assoluta e va condotta con determinazione e strategia, sia sul fronte giudiziario che di prevenzione e diffusione della cultura antimafia.

Grazie inoltre al Procuratore di Napoli Dr Gratteri il cui grande acume investigativo e la cui esperienza antimafia continuano a dare importantissimi risultati e fanno ben sperare per un futuro senza mafie”, conclude il coordinatore forzista.

