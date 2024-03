Dalla passeggiata fra i villini della Belle Epoque, alla Rimini romana raccontata ai bambini: tutte le passeggiate culturali nel weekend di Pasqua

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 29 marzo 2024

comunicato stampa

Dalla passeggiata alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città in un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia, fino a quella fra i villini del turismo balneare elitario riminese e i personaggi della Belle Epoque, passando per il Grand Hotel. E ancora la Rimini Felliniana tra le due sedi del Fellini Museum e il Borgo San Giuliano, o fra gli stucchi dorati del Teatro Amintore Galli, di cui è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto, o la Rimini Romana raccontata ai più piccoli, tra storie e filastrocche per scoprire le origini della città.

Sono tante le occasioni per scoprire i gioielli di Rimini, visti e raccontati da punti di vista diversi, durante le festività pasquali. E per la tradizionale gita fuori porta di Pasquetta, VisitRimini propone Intrighi e Passioni alla Corte dei Malatesta (1 aprile ore 11.30), il tour dedicato alle donne, ai cavalieri e agli amori malatestiani nel bellissimo borgo medievale di Verucchio (info: 0541.51441).

Ecco tutti i percorsi riminesi in programma

sabato 30 marzo 2024

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Ore 11.00 Info: http://www.teatrogalli.it

sabato 30 marzo 2024

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d’Augusto 235 – Rimini

Rimini City Tour – Le Meraviglie di Rimini

Visita guidata a cura di Visit Rimini

Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città. “Le meraviglie di Rimini” è un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia. L’Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio racconteranno di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l’Aretina. Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta. Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”. Il viaggio prosegue sino al ‘900 con Federico Fellini, il Cinema Fulgor e il Borgo di San Giuliano, quartiere noto per i suoi magnifici murales. Prenotazioni disponibili su: http://www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini/

lunedì 1° aprile 2024

piazzale Fellini, 3 (Luogo d’incontro) – Rimini Marina Centro

Rimini City Tour: Rimini e la Belle Epoque

Visita guidata a cura di Visit Rimini

Passeggiata alla scoperta della Rimini della Belle Èpoque: dal Grand Hotel, monumento nazionale e simbolo del lusso e dei fasti dell’Ottocento, alla Villa Adriatica, nido d’amore di Gabriele D’Annunzio e di Eleonora Duse, all’Embassy, luogo prediletto della movida fino al secolo scorso, fino ad arrivare alla Villa Solinas, esempio eclatante dello stile liberty e alla Villa Baldini, appartenuta ad una delle famiglie più illustri del periodo, precursori del turismo balneare elitario riminese.

Prenotazioni su: http://www.visitrimini.com/esperienze/305356-rimini-city-tour-rimini-e-la-belle-epoque/

lunedì 1° aprile 2024

Palazzo del Fulgor (Luogo d’incontro) – Rimini centro storico

Rimini Felliniana

Pasqua con l’arte – Passeggiata culturale con Discover Rimini

Dedicata a Federico Fellini, il riminese più illustre al mondo, la passeggiata culturale partirà dal Fellini Museum nel Palazzo del Cinema Fulgor. Dopo aver visitato anche la scenografica sede di Castel Sismondo, il percorso si concluderà nel pittoresco Borgo San Giuliano, per ammirare i murales che immortalano celebri personaggi felliniani. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

Ore 10.00 Ingresso a pagamento

tutti i mercoledì, giovedì e venerdì

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Itinerari a Rimini

Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il mercoledì: Visita guidata alla Rimini Romana

Alla scoperta dei monumenti della Rimini Romana in compagnia di storie, filastrocche e vecchie foto per capire, insieme, le origini della città

il giovedì: Viva Federico!

Visita guidata alla Rimini di Federico Fellini

A 50 anni dall’uscita di Amarcord e 30 dalla morte del grande regista Riminese, una passeggiata alla scoperta dei luoghi vissuti e frequentati da Federico e quelli ricostruiti nelle sue pellicole. Senza dimenticare i poetici murales del Borgo San Giuliano e le poesie dialettali impregnate di una Rimini d’altri tempi.

il venerdì: Alla scoperta del Borgo

Visita guidata al Borgo San Giuliano.

Una passeggiata alla scoperta dell’antico borgo dei pescatori con le storie dei suoi abitanti, le leggende, i murales, il Ponte di Tiberio, il suo dialetto, la chiesa e le reliquie del santo.

Durata 2 ore circa. A scelta ore 10 – 15 – 21 Partecipazione a pagamento: 12 €