(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 Caso Salis: Nevi “Governo ha fatto quanto poteva, narrazione sinistra danneggia Ilaria”

“Tajani e’ venuto in Parlamento e ha spiegato cosa ha fatto l’ambasciata fin dall’inizio della detenzione di Ilaria Salis tanto che le sue condizioni in cacrere sono notevolmente migliorate e lo ha riconosciuto anche il padre. Purtroppo la vicenda ha assunto condizioni di tipo politico e Orban la sta sfruttando per la sua campagna elettorale. Anche la presenza dei parlamentari italiani in aula di tribunale complica il quadro e cosi’ si fa un piacere a Orban e un danno alla Salis”. Dichiara a Tagada’ in onda su La7 il vicepresidente vicario del gruppo alla Camera e portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi. “Tutto quello che poteva fare il governo lo ha fatto. Inquieta questa narrazione della sinistra che, per acquisire qualche consenso in piu’, illustra il premier ungherese come fosse un nostro collega o un dipendente a cui dire cosa deve fare. Voglio ricordare che Orban e’ stato cacciato dal Ppe e non e’ entrato neanche nel gruppo dell’Ecr dove e’ la Meloni, inoltre, sul voto per l’Ucraina su cui si era su posizioni differenti, non gli e’ stato fatto alcun favore, purtroppo il meccanismo del voto all’unanimimtà, in alcune decisioni europee, mette Orban in condizioni di forza”.

