(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 CAROVITA: CATTANEO (FI), “SISTEMA ITALIA HA RETTO A INFLAZIONE E STILLICIDIO TASSI BCE”

“Non dobbiamo dimenticare che l’inflazione è stata generata dalla ‘fiammata’ dei prezzi dell’energia e da lì, a cascata, abbiamo vissuto tanti mesi di impennata come non ne vedevamo da due decenni. Oggi la situazione è molto più sotto controllo e solo il dato più recente sul caro vita per la 1ª volta è un pochino in controtendenza rispetto invece ad una discesa costante. Credo dipenda molto dai vari adeguamenti ed assestamenti anche a livello europeo di questi mesi. Sul carrello della spesa è sentita la differenza dei prezzi, ma abbiamo visto come, in maniera anche abbastanza anomala rispetto ad altre fasi storiche, non c’è stato un crollo dei consumi. Oggi il vero tema è quello dei tassi che si è alzano in continuazione e che incidono pesantemente sulla quotidianità degli italiani, penso alle rate del mutuo, penso ai prestiti presi dalle piccole aziende, insomma la stretta che è stata data dalla BCE è stata molto pesante, ma il nostro sistema produttivo ha retto al proprio interno anche grazie alle misure introdotte da questo Governo. Direi che adesso questo continuo aumento dei tassi deve finire”. Lo ha dichiarato Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabili dei dipartimenti del partito azzurro ospite a SkyTg24.

