(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 28 marzo 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*TricoBullismo: Benessere Capelli e KNOBS lanciano una collezione di NFT

per sconfiggerlo*

In un mondo sempre più attento alle questioni di benessere e

inclusione, *Benessere

Capelli*, in collaborazione con *KNOBS*, leader nel settore delle

tecnologie blockchain e delle applicazioni decentralizzate, è orgoglioso di

annunciare il lancio di una rivoluzionaria *collezione NFT* dedicata alla

sensibilizzazione sul tema del tricobullismo.

Questa iniziativa unica nel suo genere mira a catalizzare l’attenzione e

stimolare un dibattito pubblico su un tema spesso trascurato, ma di vitale

importanza: il bullismo basato sull’aspetto dei capelli. La collezione NFT,

creata da artisti italiani che hanno saputo interpretare con sensibilità e

creatività il tema del benessere dei capelli, non è solamente

un’espressione artistica, ma anche un simbolo di impegno contro il

tricobullismo. Attraverso questa iniziativa, Benessere Capelli si propone

di valutare l’interesse del pubblico verso la problematica, con l’obiettivo

di proporre la realizzazione di un Osservatorio dedicato. *L’Osservatorio

sul TricoBullismo *sarà un ente dedicato alla ricerca, alla

sensibilizzazione e al sostegno delle vittime di questa forma di bullismo.

La collezione sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma

http://www.bilinear.io, accessibile a tutti coloro che desiderano contribuire alla

causa. Ogni NFT riscattato sarà un diretto sostegno alle future iniziative

dell’Osservatorio, inclusi progetti di ricerca, campagne di

sensibilizzazione e programmi di supporto per le vittime.

Benessere Capelli e KNOBS invitano la comunità, gli enti, le organizzazioni

non profit e tutti gli individui sensibili alla causa a partecipare

attivamente all’iniziativa, contribuendo non solo al riscatto gratuito

degli NFT ma anche alla diffusione del messaggio contro il tricobullismo.

Per maggiori informazioni e per scoprire di più sulla collezione NFT e su

come contribuire alla lotta contro il tricobullismo è possibile inviare una

UFFICIO STAMPA:

[image: image0.jpeg]