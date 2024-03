(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 28 marzo 2024 *SUPERBONUS. ALBERTO BAGNAI (LEGA): “EFFICACE INTERVENTO DEL GOVERNO A

SALVAGUARDIA DEI COMUNI DEL CRATERE”*

Roma, 28 marzo 2024

“Ringraziamo per l’efficace intervento il Governo e in particolare il

Ministro Giancarlo Giorgetti, che in un delicato lavoro di ascolto del

territorio, mediando fra i vincoli posti dalla Ragioneria e le esigenze del

Commissario alla ricostruzione Sen. Guido Castelli, è riuscito a trovare

una soluzione”. Lo ha affermato il deputato e responsabile economico della

Lega, Alberto Bagnai, in seguito alla decisione del Governo di lasciare nel

decreto superbonus la cessione di credito e lo sconto in fattura per i

comuni del cratere del sisma 2009 e 2016.

“Sono così tutelati i diritti dei cittadini colpiti dal sisma, per i quali

i crediti fiscali erano una fonte essenziale di finanziamento, e l’esigenza

dell’erario di fronteggiare esborsi certi”, ha spiegato Alberto Bagnai,

“Quest’ultimo aspetto è fondamentale, perché l’impostazione predittiva

delle nuove regole di governance fiscale europea, basate su scenari futuri

a sette anni, mal si concilia con la natura aleatoria e imprevedibile degli

esborsi generati dal superbonus. Il tetto posto ai finanziamenti tutela

questa esigenza ma è compatibile con le esigenze dei progetti che si

prevede di sbloccare, superando le inerzie delle gestioni commissariali

precedenti e i problemi connessi al caro materiali. Il Governo di

centrodestra conferma la sua capacità di intervenire su un’eredità

difficile, ascoltando con intelligenza la voce dei cittadini”.