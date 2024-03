(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 28 marzo 2024 Scuola: Miele (Lega), da Manzi e i suoi inutili polemiche. Sinistra perso di vista vera integrazione

Roma, 28 mar. – “Manzi e i suoi amici Dem sanno bene che Valditara sta lavorando per garantire un’istruzione di qualità per tutti gli studenti e alzano solo sterili polemiche strumentali e politiche per cercare qualche voto. Il PD e la Manzi continuano con le solite sciocchezze propagandistiche. Il ministro si impegna costantemente per migliorare il sistema scolastico italiano e promuovere l’inclusività, senza discriminazioni di alcun tipo. Ed è proprio in questa direzione che va la proposta di classi con una soglia massima di studenti stranieri. Aule strutturate diversamente sarebbero un danno in primis proprio per quei ragazzi che il Pd dice di voler tutelare, non solo per chi è nato in questo Paese. Forse a sinistra, ossessionati dagli slogan, si è perso di vista il vero concetto di integrazione che deve far crescere ogni ragazzo, senza lasciare nessuno indietro, nessuno”.

Così la deputata della Lega Giovanna Miele, componente della commissione Istruzione.