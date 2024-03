RPT CON TESTO CORRETTO***

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

Superbonus, Nevi, governo non mette in discussione misure per cratere sismico. FI sempre a fianco popolazione terremotate.

Come al solito rispetto alla prima bozza entrata in CdM ci sono delle novità sostanziali. Come Forza Italia ha chiesto, attraverso Antonio Tajani, il Governo non mette in discussione le misure previste per il cratere sismico del centro Italia. La ricostruzione può e deve andare avanti spedita per evitare che quelle meravigliose zone siano abbandonate. Forza Italia sarà sempre al fianco delle popolazioni terremotate come aveva promesso nel momento del terremoto il nostro segretario nazionale Antonio Tajani.

