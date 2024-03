(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 28 marzo 2024 *RIFIUTI, MARCHETTI (LEGA): “LA REGIONE SCIOLGA IL NODO SUL FUTURO DELLA

DISCARICA DI BARICELLA SOSPESA TRA AMPLIAMENTO E PROROGA D’ESERCIZIO”*

BOLOGNA, 28 MAR – “Sulla discarica di Baricella, la Regione Emilia-Romagna

ha intenzione di mantenere l’impegno preso nell’ottobre del 2019 di

bloccare il progetto di ampliamento dell’impianto oppure si prepara a

concedere ulteriore proroga all’Autorizzazione Integrata Ambientale?” Lo

chiede il consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti, che annuncia

la presentazione di un atto ispettivo al riguardo. Marchetti ricorda che

“il progetto in questione riguarda la realizzazione di una nuova discarica

per 600.000 tonnellate di rifiuti speciali, da realizzarsi accanto al

vecchio impianto, che tra il 1996 e il 2006, ha già smaltito circa

la Regione concesse una proroga di ventuno mesi, atto che fu impugnato

presso il TAR di Bologna sia dal Comitato cittadino e dal Comune di

Baricella”. Nel bel mezzo della lite, il progetto fu inizialmente

autorizzato dalla Conferenza di Servizi in data 9 settembre 2019,

autorizzazione poi revocata in data 1 ottobre 2019 dalla stessa Regione

Emilia-Romagna stessa. “Una vicenda e una situazione travagliata – denuncia

Marchetti – che si è allungata nel corso degli anni e su cui ancora oggi

pendono molti punti interrogativi. Dando seguito dunque alle legittime

richieste di chiarimento pervenute dai comitati, restando in attesa delle

udienze del TAR, e preso atto dell’ormai scaduta proroga dell’agosto 2018,

vogliamo sapere quali sono le intenzioni della Regione dal punto di vista

amministrativo e tecnico. Ci dobbiamo aspettare un’ulteriore proroga,

oppure potremo considerare definitivamente chiusa questa situazione?” si

chiede polemicamente Marchetti.

