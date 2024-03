RADICALI ITALIANI: ATTENZIONE SU SALIS DEVE RESTARE ALTISSIMA

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 28 marzo 2024 Di nuovo ceppi. Di nuovo catene e manette. Ilaria Salis è comparsa in

tribunale oggi per vedersi negare gli arresti domiciliari dal giudice

Ungherese.

Sarà un processo lungo, e intanto Ilaria resta in carcere, in condizioni

disumane e fuori da ogni parvenza di Stato di Diritto.

L’Italia ha il dovere di pretendere la tutela dei diritti di Ilaria e di

tutti i nostri concittadini detenuti in Ungheria.

L’attenzione da parte della politica e del governo deve restare altissima.

Insieme a + Europa, intanto, abbiamo depositato un’interrogazione

parlamentare per chiedere chiarimenti al Ministro Tajani su quanto viene

messo in pratica dalla nostra rete consolare per garantire che i diritti

dei cittadini Italiani detenuti in Ungheria siano rispettati. Nonché il

numero esatto di nostri concittadini che, come Ilaria Salis, si trovano nel

Paese in attesa di giudizio o che già sono stati condannati.

Lo dichiara in una nota Patrizia De Grazia- Presidente Radicali Italiani

