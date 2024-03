(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 28 marzo 2024 Periferie: Battilocchio(FI): al fianco forze ordine. Mai più zone franche

“Stamattina si sono verificati momenti di tensione in via Cerignola, nel quartiere Quarticciolo, nel corso di un’operazione di sgombero di tre appartamenti di edilizia residenziale pubblica, abusivamente occupati. L’operazione, svolta con il coordinamento della Prefettura di Roma, si inserisce in un percorso di ritorno alla normalità e alla legalità che va proseguito. Avendo sempre attenzione per tutte le situazioni di fragilità, ma sempre nella cornice della legalità e regolarità. Qualche settimana fa, assieme a Don Antonio Coluccia, sono stato in visita e presidio al Quarticciolo e ho riscontrato la criticità della situazione. Ho anche ascoltato i residenti e raccolto le richieste per avere garantite condizioni di sicurezza accettabili e di vivibilità. Ci tengo a ringraziare la Prefettura e la Questura, a esprimere solidarietà agli agenti coinvolti e a ribadire il concetto per cui non devono più esistere zone franche” ha dichiarato Alessandro Battilocchio(FI), Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sullo stato di sicurezza e degrado delle città e delle loro periferie.

