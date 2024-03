INVITO CONFERENZA STAMPA – Venerdì 29 Marzo, ore 11 – Comune di Ferrara – PRESENTAZIONE SPENCERIHLL FESTIVAL A FERRARA

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 28 marzo 2024 Nel giorno del compleanno di Terence Hill (l’attore e regista italiano

Mario Girotti) si terrà a Ferrara la conferenza stampa di presentazione del

Spencerhill Festival 2025, raduno ufficiale e internazionale dei fan di Bud

Spencer & Terence Hill che il prossimo anno realizzerà la 22esima edizione

proprio nella città emiliana.

La conferenza è in programma venerdì 29 marzo alle ore 11.00 presso la Sala

Arazzi del Palazzo Municipale di Ferrara.

Saranno presenti: l’assessore al Turismo e Commercio Matteo Fornasini, il

presidente di Ferrara Expo Andrea Moretti, il presidente dell’associazione

culturale The Bulldozer, promotrice dell’evento, e direttore del Bud

Spencer Museum di Berlino Matteo Luschi,

Ingresso da piazza Municipale 2 (ingresso dallo scalone monumentale). Per

persone disabili è possibile accedere con l’ascensore dall’ingresso in

piazza Savonarola 7.

Anja Rossi – Ufficio stampa Comune di Ferrara