GIUSTIZIA, SPERANZON (FDI): MAGISTRATI TOGATI POSSO USARE ARMI SENZA PORTO D'ARMI

“La polemica sui test psicoattitudinali ai magistrati è una vicenda che ha del surreale. Forse non tutti sanno che i magistrati togati possono portare arma per difesa personale senza porto d’armi. Lo stabilisce l’articolo 7 della legge 36 del 1990, per questo dovrebbero fare il test psicoattitudinali ed è assurdo che finora non l’abbiano ancora fatto, mi pare un fatto scontato e ovvio e mi stupisco che fino ad oggi nessuno abbia sollevato questa problematica”.

Lo dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia in Senato, Raffaele Speranzon.

