(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 28 marzo 2024 Difesa: Perego, congratulazioni a Fincantieri per fornitura unità PPA a Indonesia

“Congratulazioni a Fincantieri per la fornitura di due Unità PPA all’Indonesia. Un contratto da 1.18 miliardi per le due Navi attualmente in costruzione in Liguria”.

Così su X Matteo Perego, Sottosegretario alla Difesa.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma