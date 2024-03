Codacons su Antitrust multa Mondo Convenienza

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

28 marzo 2024

ANTITRUST, MULTA DA 3,2 MILIONI A MONDO CONVENIENZA. CODACONS: BENE

SANZIONE, PUNITI COMPORTAMENTI SCORRETTI A DANNO DEI CONSUMATORI

AZIENDE SI IMPEGNINO SU FASE POST-VENDITA

Bene per il Codacons la multa da 3,2 milioni di euro inflitta dall’Antitrust

alla società Iris Mobili S.r.l., titolare del marchio Mondo Convenienza.

Da tempo i consumatori segnalavano disservizi legati alle fasi post-vendita

di mobili e arredi acquistati presso i negozi del marchio Mondo Convenienza

– spiega il Codacons – Criticità e segnalazioni in crescita anche come

conseguenza della forte diffusione dei punti vendita del brand sul

territorio italiano, e che riguardavano ritardi nelle consegne dei mobili,

prodotti difettosi, consegne incomplete o diverse da quelle oggetto di

contratto.

Con la multa odierna l’Antitrust ha sanzionato una serie di comportamenti

scorretti a danno dei consumatori, a dimostrazione dell’importanza della

fase post-vendita sulla quale le aziende operanti in Italia devono

impegnarsi e investire di più per garantire la soddisfazione dei

consumatori, oltre che il rispetto dei diritti degli utenti – conclude il

Codacons.