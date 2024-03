(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 27 marzo 2024 TERRORISMO, BARBERA (PRC): “DA CROSETTO PAROLE INQUIETANTI DOPO AVERCI RESO

UN POTENZIALE OBIETTIVO”

“Le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto sono più che

significative, per chi vuol intendere, quando afferma che dobbiamo

preparaci ad ogni scenario. Parole inquietanti, anche se espresse con toni

moderati, che confermano il fatto che le scelte politiche belliciste del

governo Meloni rendono il nostro Paese anche un potenziale obiettivo del

terrorismo internazionale, mettendo a rischio non solo i nostri militari

all’estero, ma anche la popolazione civile sul nostro territorio nazionale.

Quanto accaduto a Mosca può accadere anche in Italia. D’altronde se è

accaduto in quel Paese, nonostante gli allarmi che si erano diffusi nei

giorni precedenti e i serrati controlli che esistono in Russia, figuriamoci

se ciò non possa accadere anche in Occidente e in particolare nel nostro

Paese. Infatti, non ci rassicura neanche un po’ il fatto che l’Italia sia

stata finora in grado di affrontare con successo la sfida al terrorismo, in

quanto è cambiato completamente lo scenario internazionale e la

collocazione del nostro Paese. Oggi l’Italia, a causa delle sue

invereconde scelte belliciste che lo hanno schierato al fianco, senza se e

senza ma, degli Stati Uniti e d’Israele, viene individuata come un naturale

nemico per chi sostiene la causa palestinese e la costruzione di un ordine

mondiale multipolare. Da questo punto di vista le parole di Crosetto

suonano come un beffardo allarme di chi, dopo averci abituato alla

normalità della guerra, pretenderebbe ora di abituarci anche al pericolo

del terrorismo interno. C’è un unico modo di contrastare efficacemente

questo pericolo, così come quello di una terza guerra mondiale, ed è quello

di ritornare nell’alveo dell’articolo 11 della nostra Costituzione,

nell’assumere un ruolo autonomo, sganciandosi dalle politiche belliciste

portate avanti dall’Alleanza atlantica e dalla UE, facendo diventare il

nostro Paese un protagonista della Pace in Europa e nel mondo, tramite la

promozione della via diplomatica e negoziale per la risoluzione dei

conflitti in corso e del rafforzamento e della democratizzazione di quelle

istituzioni internazionali, come l’ONU, che posso svolgere un ruolo di

mediazione”.

E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale

di Rifondazione Comunista.