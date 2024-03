(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 27 marzo 2024 SUPERBONUS: NEVI, “CONIUGARE ORDINE CONTI PUBBLICI E CRESCITA ECONOMICA”

“La priorità di Forza Italia è mantenere l’ordine nei conti pubblici. Ma essere vigili nella gestione delle finanze statali per evitare speculazioni, non implica non sostenere la crescita economica. Nei prossimi giorni, quando il decreto sarà reso pubblico con tutti i dettagli, valuteremo più approfonditamente. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che Forza Italia intende preservare il settore edilizio, ritenuto cruciale per la crescita economica del Paese e pertanto dialogheremo con tutte le parti interessate. Sicuramente, pur condividendo la strategicità e la filosofia del decreto, riusciremo nella maggioranza a trovare un punto d’incontro e se e vi sarà l’opportunità, cercheremo di apportare miglioramenti al provvedimento in Parlamento. Tuttavia nel contesto della ricostruzione delle zone colpite dai terremoti, è fondamentale adottare un approccio oculato. Forza Italia ha da sempre sostenuto iniziative per il rilancio della ricostruzione nelle zone sismiche e pertanto, è imperativo evitare che tali aree subiscano uno spopolamento. E’ necessario quindi un approfondimento serio al fine di evitare problemi ulteriori per le comunità colpite, che richiedono un’attenzione particolare da parte dello Stato.” Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito, a Tgcom24

