(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 27 marzo 2024 Superbonus. Bonelli (AVS): Con case meno efficienti, più extraprofitti per

società energetiche: è questo scopo destra?

“Con l’ultimo decreto del Governo si pone una pietra tombale definitiva sul

sistema dei bonus edilizi. La destra, che non ha perso tempo nell’attaccare

l’Europa sulla Direttiva Case Green, con questo provvedimento, è essa

stessa responsabile di porre tutto l’onere per rendere efficienti o mettere

in sicurezza le loro abitazioni sulle spalle delle italiane e degli

italiani, penalizzando in particolar modo i cittadini delle aree

terremotate e le persone con disabilità. Se le case non sono efficienti,

gli extraprofitti delle società energetiche crescono: è questo lo scopo

delle misure varate dal CdM? Il Governo Meloni, così tanto attento ai conti

pubblici, è assolutamente corresponsabile e silente di non aver fatto

pagare le tasse sugli extraprofitti alle banche, che sono stati parti a 28

miliardi di euro nel solo 2023 e, negli ultimi tre anni e mezzo, alle

società energetiche italiane che, dalla speculazione sul gas, hanno

ricavato extraprofitti per quasi 70 miliardi di euro. Stiamo parlando di

cifre incredibili che il Governo italiano ha deciso di non tassare

schierandosi con chi specula e non con cittadine e cittadini”.

Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di

Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

Per rimanere in contatto iscriviti alla mia chat broadcast:

https://chat.whatsapp.com/LJXLwoLN47w2b5HWEgwY75